Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Муравьиные истории Андрея Павлова

Муравьиные истории Андрея Павлова

Пишет Василь Хлебозаков: «Признаюсь честно, когда я впервые увидел макрофотографии из серий «Муравьиные истории», «Муравьиный театр» со сценками, где насекомые позировали и явственно выполняли «разумные» действия, у меня были разные идеи о том, как же все-таки автору удалось реализовать подобные трюки.

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Комментарии
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Yvan
Потрясающе!!! 👍👍👍 Я тоже люблю макросъёмку, но это - высший пилотаж.
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2 д.
Светлана Митленко
Пожалуйста. Я стараюсь притащить к нам все самое-самое! Правда на свой взгляд. Но животный мир мне вообще интересен. Не зря по этому поводу тем ы выходят через день!
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2 д.
Светлана Митленко
Спасибо, Иван!
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2 д.

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