Я строю

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  • Anlrey Boracow
    Кто же про это напишет? Нет конечно. Таких авторов надо в расход за баню выводить, а тушки в выгребную яму скидывать.Как устроена жизн...
  • Вячеслав Пикулин
    мне вот интересно, что он про 90е не написал как русских выгоняли с казахстана? когда с у-ка люди бросали все и пешко...Как устроена жизн...
  • Вячеслав Пикулин
    согласен с вами. это дебил писал... который не родился как я в казахстане и не прожил там 20лет и имея родню там... к...Как устроена жизн...

Рано или поздно пустые, «голые» стены начинают надоедать

Рано или поздно пустые, «голые» стены начинают надоедать

Несколько лет назад нейтральные обои или краска для стен заняли свое место в современном дизайне интерьера и с тех пор пользуются большой популярностью.

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