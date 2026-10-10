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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Полипласт» о выходе из состава учредителей «Лады»: «Благодарим болельщиков за искреннюю поддержку команды. Именно эта энергия придает ей особую силу»

Группа компаний «Полипласт» выпустила заявление в связи с выходом из числа учредителей «Лады».  Структура была спонсором клуба с 2025 года.

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