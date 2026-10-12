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Царьград

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Урожай-2025: Новосибирская область соберет 2 млн тонн зерна

Урожай-2025: Новосибирская область соберет 2 млн тонн зерна

В Новосибирской области зерновые обмолочены на площади 1,06 млн гектаров при средней урожайности 18,6 центнера с гектара; по прогнозу, валовой сбор к концу сезона достигнет около 2 млн тонн.

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