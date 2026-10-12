Урожай-2025: Новосибирская область соберет 2 млн тонн зерна

В Новосибирской области зерновые обмолочены на площади 1,06 млн гектаров при средней урожайности 18,6 центнера с гектара; по прогнозу, валовой сбор к концу сезона достигнет около 2 млн тонн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Курский суд ужест...
- Пашинян трижды по...
- Главное в ИноСМИ ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым