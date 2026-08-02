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Переговоры США и Украины по Patriot еще идут — конгрессмен

Переговоры США и Украины по Patriot еще идут — конгрессмен

Вашингтон и Киев в настоящее время продолжают диалог относительно передачи технологий, связанных с системой противоракетной обороны Patriot, выразил уверенность конгрессмен Майк Тернер, 2 августа передает телеканал CBS News.

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