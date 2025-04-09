Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

921 подписчик

Экипажи боевых машин поддержки танков «Терминатор» Южной группировки войск провели тренировку на полигоне в тыловом районе СВО

Экипажи боевых машин поддержки танков «Терминатор» Южной группировки войск провели тренировку на полигоне в тыловом районе СВО

В ходе тренировки экипажи боевых машин по очереди выдвигаются на огневой рубеж и поражают огнем из 30-мм автоматических пушек мишени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх