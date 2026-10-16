В 2027 году Калужская область станет площадкой федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» среди слесарей по ремонту автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Посольство РФ: 17...
- ВП Борт Трампа из Ки...
- LD Волгограду вернут...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым