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Sergey Ivanov

Ну, это- типичная картина в России. Есть и другая байка на эту же тему. В одной американской фирме сотрудник регулярно уходил домой ровно в 18:00. Его коллеги начали возмущаться, поскольку они задерживались на рабочих местах и после окончания рабочего дня. Дело дошло до владельца фирмы. Решение было таким: Этого сотрудника премировать! Потому что, если он успевает сделать свою работу в рабочее время- то он хороший работник!