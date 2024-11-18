Kpупный Бaнк. Bpемя - 18. 00, вcе coтpудники cидят тpудятcя. Οдин из coтpудникoв выключaет кoмпьютеp, oдевaет пиджaк, беpет пopтфель и уxoдит.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Ну, это- типичная картина в России. Есть и другая байка на эту же тему. В одной американской фирме сотрудник регулярно уходил домой ровно в 18:00. Его коллеги начали возмущаться, поскольку они задерживались на рабочих местах и после окончания рабочего дня. Дело дошло до владельца фирмы. Решение было таким: Этого сотрудника премировать! Потому что, если он успевает сделать свою работу в рабочее время- то он хороший работник!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии