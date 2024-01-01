Неизвестный СССР: Депортация крымских татар увеличила их численность вдесятеро! Интернационализм Сталина дорого обошёлся Красной Армии в первые годы войны На фото: во время памятных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации крымских татар В поэме «За далью даль» Александр Твардовский писал:Он мог на целые народыОбрушить свой верховный гнев.