МО: ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты и логистические центры

Российские войска в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местам хранения ударных БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии