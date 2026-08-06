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Газета.ру

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МО: ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты и логистические центры

МО: ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты и логистические центры

Российские войска в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местам хранения ударных БПЛА.

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