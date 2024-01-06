Более 90 тысяч человек посетили Шерегеш на Новый год

Горнолыжный курорт входит в тройку лучших в России.В период с 31 декабря по 4 января на горнолыжном курорте Шерегеш побывало 92 143 туриста без учета экскурсантов – это почти на 5 тысяч человек больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.