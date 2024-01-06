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Более 90 тысяч человек посетили Шерегеш на Новый год

Более 90 тысяч человек посетили Шерегеш на Новый год

Горнолыжный курорт входит в тройку лучших в России.В период с 31 декабря по 4 января на горнолыжном курорте Шерегеш побывало 92 143 туриста без учета экскурсантов – это почти на 5 тысяч человек больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

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