Форум «Лидеры потребительского рынка» пройдет 28 октября 2026 года в Radisson Завидово. Участники обсудят, как внедрение искусственного интеллекта и автоматизации меняет взаимодействие компаний с клиентами, влияет на качество обслуживания и помогает оценивать эффективность сервисных решений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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