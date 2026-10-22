Форум «Лидеры потребительского рынка» пройдет 28 октября 2026 года в Radisson Завидово. Участники обсудят, как внедрение искусственного интеллекта и автоматизации меняет взаимодействие компаний с клиентами, влияет на качество обслуживания и помогает оценивать эффективность сервисных решений.