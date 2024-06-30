Во Внуково из-за задержки вылета в Анталью маленькой пассажирке стало плохо

Ночной рейс из Москвы в Турцию был перенесен на несколько часов из-за технической неполадки. Так, в ожидании вылета 320 пассажиров сначала были вынуждены просидеть полчаса в душном салоне, а потом еще несколько часов в аэропорту.
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