Самураи против монголо-татар: почему потомки Чингисхана не смогли захватить Японию

Монгольский хан Хубилай, завоевав Китай и Корё (Корею), решил, что и Япония ему должна покориться. Но он жестоко просчитался: оба военных похода монголо-татар на страну самураев в XVI веке закончились поражением.
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