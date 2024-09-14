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Царьград

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Житель Челябинской области украл у знакомой автомобиль и врезался в дерево

Житель Челябинской области украл у знакомой автомобиль и врезался в дерево

Угон парень совершил в день рождения девушки.Чёрной неблагодарностью отплатил своей знакомой житель Магнитогорска Челябинской области.

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