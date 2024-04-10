ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Вчера Верховный подписал указ о передаче всех активов "Агротерры" в пользу Росимущества.
Национализация полным ходом. Россия забрала у американцев сотни тысяч гектаров плодородных сельхоз земель
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Молодец президент, правильно и сделал, что отобрал земли у американцев.
Ответить
9 час.
ВТ
Василий Топчий
Мы об этом не узнаем. Это государственная тайна.
Ответить
6 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Это не национализация , а та же прихватизация . Национализация будет тогда когда у земли не будет хозяина поимённого , а будет принадлежать министерству сельского хозяйства , которое и должно им распоряжаться соответственно . А не быть статистом и бездельничать сидя за столом , а работать т. е. создавать условия для грамотного использования земли . а национализация как её нам пытаются представить сейчас есть такое же начало 90-х . Раздать землю и получать в виде налогов копейки вместо рублей и утекать будут также за рубеж как и утекали , а Сама страна только терять безмерно
Ответить
2 час.
Свежие комментарии