Национализация полным ходом. Россия забрала у американцев сотни тысяч гектаров плодородных сельхоз земель

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Это не национализация , а та же прихватизация . Национализация будет тогда когда у земли не будет хозяина поимённого , а будет принадлежать министерству сельского хозяйства , которое и должно им распоряжаться соответственно . А не быть статистом и бездельничать сидя за столом , а работать т. е. создавать условия для грамотного использования земли . а национализация как её нам пытаются представить сейчас есть такое же начало 90-х . Раздать землю и получать в виде налогов копейки вместо рублей и утекать будут также за рубеж как и утекали , а Сама страна только терять безмерно