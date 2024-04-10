Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Это не национализация , а та же прихватизация . Национализация будет тогда когда у земли не будет хозяина поимённого ...Национализация по...
  • Людмила Боченкова
    браво !блестяще работают  наши славные   бойцы !так держать ! наши Фабыточно поражают все цели!ВКС РФ нанесли мо...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Россия может предложить территории под пром. предприятия . Пусть сами выберут место и перенесут свои корпуса и оборуд...Абсолютно блестящ...

Национализация полным ходом. Россия забрала у американцев сотни тысяч гектаров плодородных сельхоз земель

Национализация полным ходом. Россия забрала у американцев сотни тысяч гектаров плодородных сельхоз земель

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Вчера Верховный подписал указ о передаче всех активов "Агротерры" в пользу Росимущества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Молодец президент, правильно и сделал, что отобрал земли у американцев.
Ответить
9 час.
ВТ
Василий Топчий
Мы об этом не узнаем. Это государственная тайна.
Ответить
6 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Это не национализация , а та же прихватизация . Национализация будет тогда когда у земли не будет хозяина поимённого , а будет принадлежать министерству сельского хозяйства , которое и должно им распоряжаться соответственно . А не быть статистом и бездельничать сидя за столом , а работать т. е. создавать условия для грамотного использования земли . а национализация как её нам пытаются представить сейчас  есть такое же начало 90-х . Раздать землю и получать в виде налогов  копейки вместо рублей и утекать будут также за рубеж как и утекали , а Сама страна только терять безмерно
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх