Экс-министр энергетики Подмосковья Самарин частично признал вину

Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.Бывший министр энергетики Московской области Александр Самарин, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, частично признал свою вину.
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