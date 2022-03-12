Эдуард Латыпов: «К Кубку России готов неплохо. Посмотрим, насколько я успел восстановиться после Олимпиады»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился ожиданиями от финала Кубка России, который стартует в Уфе.

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