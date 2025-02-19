Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Сначала санкции»: США и Россия нашли базу переговоров.

«Сначала санкции»: США и Россия нашли базу переговоров.

США и Россия заявили о своей решимости снять санкции, об этом также шла речь в рамках переговоров о прекращении конфликта на Украине, что создало еще один очаг напряженности в отношениях с европейскими союзниками, которые хотят, чтобы ограничения оставались в силе, сообщает REX 18 февраля.

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