«Сначала санкции»: США и Россия нашли базу переговоров.

США и Россия заявили о своей решимости снять санкции, об этом также шла речь в рамках переговоров о прекращении конфликта на Украине, что создало еще один очаг напряженности в отношениях с европейскими союзниками, которые хотят, чтобы ограничения оставались в силе, сообщает REX 18 февраля.
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