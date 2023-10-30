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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Матч «Марсель» — «Лион» перенесли из-за атаки на автобус команды гостей

Заключительный матч 10‑го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Лионом» перенесли. Перед игрой автобус «Лиона» забросали камнями по пути на стадион «Велодром», ранения получили главный тренер команды гостей Фабио Гроссо и его помощник.

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