Назван главный страх Трампа из-за Украины

Главный страх президента США Дональда Трампа в контексте украинского конфликта связан с негативным опытом вывода американских войск из АфганистанаГлавный страх президента США Дональда Трампа в контексте украинского конфликта связан с негативным опытом вывода американских войск из Афганистана.