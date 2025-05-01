Назван главный страх Трампа из-за Украины

Главный страх президента США Дональда Трампа в контексте украинского конфликта связан с негативным опытом вывода американских войск из АфганистанаГлавный страх президента США Дональда Трампа в контексте украинского конфликта связан с негативным опытом вывода американских войск из Афганистана.
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