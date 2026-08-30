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Более 5 тысяч заявок из 70 стран поданы на участие в Восточном экономическом форуме

Более 5 тысяч заявок из 70 стран поданы на участие в Восточном экономическом форуме

Более 5 тысяч заявок из 70 стран поданы на участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который стартует в России в начале сентября.

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