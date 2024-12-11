Водное предложение: в Москве обсудили приоритеты развития морской науки

В Москве прошло первое заседание научно-экспертного совета Морской коллегии России. Как подчеркнул ее глава Николай Патрушев, участники будут готовить предложения по развитию отечественной морской науки, важнейшим фундаментальным и прикладным исследованиям и разработкам.