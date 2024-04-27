Чиновница и подельники украли у детей под опекой более 30 миллионов рублей в Приангарье

ИРКУТСК, 27 апреля, ФедералПресс. Чиновницу из Усолья-Сибирского признали виновной в мошенничестве. Она и ее 15 подельниц украли со счета детей-сирот и детей под опекой более 30 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Иркутской области.