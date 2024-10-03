Баллоны с газом взорвались в полыхающем Хабаровском краевом музыкальном театре

В Хабаровске продолжает полыхать Краевой музыкальный театр. По последним данным, площадь пожара распространилась на четыре тысячи квадратных метров, а внутри здания взорвались баллоны с газом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МЧС России.