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Баллоны с газом взорвались в полыхающем Хабаровском краевом музыкальном театре

Баллоны с газом взорвались в полыхающем Хабаровском краевом музыкальном театре

В Хабаровске продолжает полыхать Краевой музыкальный театр. По последним данным, площадь пожара распространилась на четыре тысячи квадратных метров, а внутри здания взорвались баллоны с газом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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