Происшествия

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В Чувашии сотрудники полиции и общественники приняли участие в межведомственном десанте антинаркотической направленности

Масштабное мероприятие прошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» и приближающегося Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

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