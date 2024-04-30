В Астраханской области продолжают ставить на воинский учет бывших иностранцев, получивших гражданство России

Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Каспийской флотилии совместно с полицейскими и сотрудниками военных комиссариатов продолжают проводить проверки о соблюдении гражданами, получившими российское гражданство, требований законодательства по воинскому учету.
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