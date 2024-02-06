Актриса Аронова назвала одной из любимых сцену поцелуя с Александром Петровым

Финальная часть музыкально-спортивной трилогии "Лед" выйдет в прокат 14 февраля. К роли спортсмена Саши Горина, воспитывающего повзрослевшую дочь Надю, вернется Александр Петров, а Мария Аронова вновь сыграет тренершу Ирину Шаталину - внешне жесткую и человечную внутри.
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