Целью взрыва близ аэропорта оказались граждане дружественной России страны: двое погибли

Двое погибли в результате взрыва возле аэропорта Карачи, целью которого были граждане Китая. Так называемая “Армия освобождения Белуджистана» утверждает, что это она совершила теракт на автомобиле в городе на юге Пакистана Фото: pixabay.
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