Борьба с самокатчиками и тайный фламинго. Итоги недели от РИА «Новый День»

Несмотря на совсем не летнюю погоду, в Екатеринбурге и Свердловской области кипит жизнь. Городские власти и ГАИ думают, как победить безответственных самокатчиков, зоопарк получил нового питомца, а в Первоуральске родители подрались с агрессивным соседом.
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