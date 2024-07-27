Борьба с самокатчиками и тайный фламинго. Итоги недели от РИА «Новый День»

Несмотря на совсем не летнюю погоду, в Екатеринбурге и Свердловской области кипит жизнь. Городские власти и ГАИ думают, как победить безответственных самокатчиков, зоопарк получил нового питомца, а в Первоуральске родители подрались с агрессивным соседом.