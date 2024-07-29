ОАК: функционал истребителя Су-57 расширяется под задачи спецоперации

Истребитель пятого поколения Су-57 совершенствуется под задачи специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в госкорпорацию "Ростех").
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