ВС России ударили по Заводу железобетонных конструкций № 1 в Киеве

В Министерстве обороны России завили, что российские военные ударили по Заводу железобетонных конструкций № 1 в Киеве «В результате поражены в городе Киев: промышленное предприятие (Завод железобетонных конструкций № 1), на территории которого осуществляется производство боевых частей для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», БПЛА большой дальности, в тч.