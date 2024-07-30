На развитие детских лагерей в регионах могут выделить 1 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минпросвещения и Минстрою рассмотреть предложения Совета Федерации об увеличении на 1 млрд рублей суммы бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета в рамках программы «Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах Российской Федерации организаций отдыха детей и их оздоровления».
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