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Парламентская газета

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На развитие детских лагерей в регионах могут выделить 1 млрд рублей

На развитие детских лагерей в регионах могут выделить 1 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минпросвещения и Минстрою рассмотреть предложения Совета Федерации об увеличении на 1 млрд рублей суммы бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета в рамках программы «Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах Российской Федерации организаций отдыха детей и их оздоровления».

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