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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сехудо рассказал, что Джон Джонс проведет бой в 2022 году: «Он очень хочет драться, ему нужно было время, чтобы прийти в себя»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо рассказал, что возвращение Джона Джонса в октагон должно состояться в 2022 году.

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