Государственная налоговая служба выступила с анонсом для налогоплательщиков

Государственная налоговая служба (ГНС) выступила с информацией для налогоплательщиков, пишет Noi.md. Так, по сообщению ГНС, сегодня с 17:00 до 18:00 будут проводиться профилактические работы в рамках SIA "Онлайн-заказ типовых форм" и корректировка печатной версии SIA "Электронная декларация - юридические лица".