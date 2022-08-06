Глава Минобороны Израиля приказал продолжать удары по радикалам в Газе

REUTERS/Mohammed Salem Министр обороны Израиля Бени Ганц 6 августа распорядился продолжить наносить точные удары по целям радикального палестинского движения "Исламский джихад"* в секторе Газа, сообщили в пресс-службе военного ведомства Израиля.
REUTERS/Mohammed Salem Министр обороны Израиля Бени Ганц 6 августа распорядился продолжить наносить точные удары по целям радикального палестинского движения "Исламский джихад"* в секторе Газа, сообщили в пресс-службе военного ведомства Израиля.
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