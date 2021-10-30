В Красноярском крае полицейские установили факт незаконного хранения более 4 кг наркотиков

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что один из жителей п. Успенка Рыбинского района пришел в администрацию поселка и ведет себя неадекватно, создавая впечатление, что он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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