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В Красноярском крае полицейские установили факт незаконного хранения более 4 кг наркотиков

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что один из жителей п. Успенка Рыбинского района пришел в администрацию поселка и ведет себя неадекватно, создавая впечатление, что он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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