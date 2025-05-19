Шипастый костюм охотника, кольцо с лезвием и другие странные артефакты из прошлого

Знаете ли вы, что когда-то давно для охотников был разработан специальный костюм, внешне напоминающий образ Джеффа Шипа (из крипипасты), а не что-то адекватное? А про перстень с лезвием знали? Зачем он вообще кому-то пригодился?.
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