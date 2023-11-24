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Газзаев предложил провести ретроматч ЦСКА – «Зенит»: «Клубы, добившиеся наивысшего достижения в российском футболе — победы в Кубке УЕФА»

Газзаев предложил провести ретроматч ЦСКА – «Зенит»: «Клубы, добившиеся наивысшего достижения в российском футболе — победы в Кубке УЕФА»

«РФС регулярно проводит ретроматчи, и они проходят на высоком уровне, привлекают внимание большого количества болельщиков и зрителей.

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