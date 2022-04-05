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Кадыров: «Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит вполне успешно»

Кадыров: «Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит вполне успешно»

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале новый пост, посвященный российской специальной операции на территории Украины.

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