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Газета.ру

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Reuters: Трамп готов к диалогу с Ким Чен Ыном

Reuters: Трамп готов к диалогу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако теперь инициатива, по мнению американской стороны, должна исходить от Пхеньяна.

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