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Несекретные материалы

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«Нужен железнодорожный Рамштайн» – отчаянный призыв украинцев, теряющих локомотивы

«Нужен железнодорожный Рамштайн» – отчаянный призыв украинцев, теряющих локомотивы

Россия всё чаще использует реактивные беспилотники для нанесения ударов по украинским поездам, в том числе пассажирским, угрожая железнодорожной сети, имеющей решающее значение для экономики страны, военной логистики и передвижения людей.

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