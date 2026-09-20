«Нужен железнодорожный Рамштайн» – отчаянный призыв украинцев, теряющих локомотивы

Россия всё чаще использует реактивные беспилотники для нанесения ударов по украинским поездам, в том числе пассажирским, угрожая железнодорожной сети, имеющей решающее значение для экономики страны, военной логистики и передвижения людей.
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