Немедленно ударить по противнику: неизданные страницы Сталинградской битвы

Минобороны к 80-летия Победы в Сталинградской битве опубликовало архивные документы. Они представлены в рамках нового мультимедийного историко-познавательного раздела «Сталинград: великая победа Великой войны» и посвящены ключевым этапам сражения.
Минобороны к 80-летия Победы в Сталинградской битве опубликовало архивные документы. Они представлены в рамках нового мультимедийного историко-познавательного раздела «Сталинград: великая победа Великой войны» и посвящены ключевым этапам сражения.
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