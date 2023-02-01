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Немедленно ударить по противнику: неизданные страницы Сталинградской битвы

Немедленно ударить по противнику: неизданные страницы Сталинградской битвы

Минобороны к 80-летия Победы в Сталинградской битве опубликовало архивные документы. Они представлены в рамках нового мультимедийного историко-познавательного раздела «Сталинград: великая победа Великой войны» и посвящены ключевым этапам сражения.

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