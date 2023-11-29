О синдроме «тётки» вы не прочтете ни в одном медицинском справочнике. Хотя в жизни он обозначает вполне реальное явление: состояние уныния, ворчания, усталости, умноженное на потухший взгляд, асексуальность и нежелание мечтать.
Как не стать «тёткой»
Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Да! Мне не понравилась статья-это не русская женщина писала,однозначно.И вообще-не женщина,а вертихвостка.Помните басню:"попрыгунья стрекоза лето красное пропела,оглянуться не успела...🥵
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12 час.
alik3456 Джексон
Зима пришла-открывай ворота: печь не топлена , стол пустой, а в холодильнике мышь повесилась... Это называется Сидрино-Горе.
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9 час.
Марина Дробышева
Есть женщины в русских селеньях...Некрасов в "Кому на Руси жить хорошо"идеально и на все времена ответил на эту тему об истинной сущности и роли русской женщины в семье и обществе."И по сердцу эта картина всем любящим русский народ!"А вы русская вообще то?
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5 час.
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