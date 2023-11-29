Как не стать «тёткой»

Марина Дробышева

Есть женщины в русских селеньях...Некрасов в "Кому на Руси жить хорошо"идеально и на все времена ответил на эту тему об истинной сущности и роли русской женщины в семье и обществе."И по сердцу эта картина всем любящим русский народ!"А вы русская вообще то?