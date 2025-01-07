Стартовали продажи гибридного седана с запасом хода в 2000 км: он стоит как Lada Vesta

Гигант электромобилей и гибридов BYD (Build Your Dreams) официально запустил предпродажи нового гибридного седана Seal 05 DM-i в Поднебесной, предлагая к покупке три варианта исполнения по цене от 89 800 до 109 800 юаней, что соответствует около 1,30–1,60 млн рублей по текущему курсу.