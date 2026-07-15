smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 587 подписчиков

Число DDoS-атак на компании в России выросло на 45% с начала года

Число DDoS-атак на компании в России выросло на 45% с начала года

Количество DDoS-атак на инфраструктуру российских компаний за первое полугодие 2026 года выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, об этом 15 июля сообщает РБК со ссылкой на данные IT-провайдера Selectel.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии