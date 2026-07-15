Число DDoS-атак на компании в России выросло на 45% с начала года

Количество DDoS-атак на инфраструктуру российских компаний за первое полугодие 2026 года выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, об этом 15 июля сообщает РБК со ссылкой на данные IT-провайдера Selectel.
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