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Инспекторы ГИБДД назвали самые раздражающие их фразы водителей

Инспекторы ГИБДД назвали самые раздражающие их фразы водителей

Когда инспекторы ГИБДД начинают проверять документы у водителей, те начинают задавать ненужные вопросы или шутить.

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Yvan
Объективности ради не мешало бы озвучить фразы инспекторов ГИБДД, которые раздражают водителей. Например, неразбочивое "бурчание" при представлении, из которого иной раз не извлечь ни фамилии инспектора, ни причины остановки.

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