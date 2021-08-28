Инспекторы ГИБДД назвали самые раздражающие их фразы водителей

CARАвто-мотоИнспекторы ГИБДД назвали самые раздражающие их фразы водителейКогда инспекторы ГИБДД начинают проверять документы у водителей, те начинают задавать ненужные вопросы или шутить.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьYvanОбъективности ради не мешало бы озвучить фразы инспекторов ГИБДД, которые раздражают водителей. Например, неразбочивое "бурчание" при представлении, из которого иной раз не извлечь ни фамилии инспектора, ни причины остановки.Комментировать
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