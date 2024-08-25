ГИБДД проводит рейды по выявлению нарушителей на перекрёстках с круговым движением

ГИБДД проводит внезапные проверки на перекрестках с круговым движением для выявления нарушителей. Хотя в ПДД четко прописаны требования к проезду на кольцевых развязках, многие водители все равно эти требования нарушают: кто-то не умеет правильно ездить, кто-то знает правила, но сознательно их нарушает.
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