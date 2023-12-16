Мультгерои увидели своё будущее в зеркале

Вы бы хотели взглянуть в волшебное зеркало и узнать, что вас ждёт в будущем? Иногда это знание пугает, но одновременно с этим так манит… Мы уже знаем, какая судьба у героев диснеевских мультфильмов — в большинстве своём это «и жили они долго и счастливо», но даже они когда-то были детьми и не знали, что их ждёт.