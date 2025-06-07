Члены ОПГ оборудовали оружейный цех в ТЦ на западе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов 7 июня задержали четырех членов организованной преступной группы (ОПГ), которые собирали оружие для нелегальной продажи в московском торговом центре (ТЦ) «Горбушкин двор».
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